Caso Ranucci, scintille a via Teulada tra Sottile e gli inviati di Report Iovene e Bertazzoni: volano insulti

(Adnkronos) - Volano scintille e insulti nel cortile della sede Rai di via Teulada tra il conduttore Salvo Sottile e gli inviati di ‘Report’ Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Secondo quanto anticipato da Fanpage, e confermato poi all’Adnkronos, nello spiazzo antistante gli uffici Rai si sarebbe verificato uno scambio acceso di battute fra Sottile, che stava entrando alla presentazione della conferenza stampa del suo programma ‘Ore 14’, e i due storici inviati della trasmissione di inchiesta. Il fatto viene confermato dallo stesso Salvo Sottile, che a margine della conferenza stampa di ‘Ore 14’ spiega: “Mentre ero in procinto di entrare alla conferenza stampa di Ore 14, c’è stato un incontro con alcuni inviati della trasmissione Report, e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, tutti facciamo parte della direzione Approfondimento Rai e probabilmente c’è del nervosismo, ma sono cose che ovviamente non dovrebbero succedere”.

Secondo la ricostruzione di Sottile, entrando nella sede Rai e incrociando i due inviati Sottile ha salutato, chiarendo che “non c’è stata da parte mia alcuna provocazione, ho solo salutato, chiedere come sta qualcuno è una provocazione?”, scandisce Sottile. Che aggiunge: “Io non ho fatto nulla, sono tranquillissimo -ricostruisce il conduttore- sono entrato in una conferenza stampa e quello che è successo è successo perché io ho salutato una persona che conosco”. Alla domanda se lo scontro possa essere accaduto a causa dei post che nelle scorse settimane il conduttore ha dedicato a Report (questione sollevata nei giorni scorsi anche dal consigliere Rai Roberto Natale), Sottile precisa: “Natale è stato male informato. Io non ho fatto dei post contro qualcuno. Io do conto di quello che succede in Italia, sui fatti più importanti. Ho postato dei pezzi di colleghi, se questo è stato visto come un attacco o una mancanza di rispetto mi dispiace ma non è così”. “Sono volati insulti -conferma poi Sottile ricostruendo l’episodio- credo che insultare un collega sia sempre una cosa spiacevole, anche se capisco che in un ambiente di lavoro possa succedere”. Ora “Ci sarà la verifica da parte della Rai”, aggiunge il conduttore. Raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, l’inviato storico di Report Bernardo Iovene butta acqua sul fuoco: “Un saluto tra vecchi amici”, dice laconico.

Ranucci ha poi commentato la notizia sui propri canali social affermando: "La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di fronte all”arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere. E per proteggersi meglio ha pure bloccato i commenti sotto i suoi post".