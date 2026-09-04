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| 04 settembre 2026, 00:19

Cobolli show, il colpo del torneo agli US Open

Cobolli show, il colpo del torneo agli US Open

(Adnkronos) - Flavio Cobolli mette a segno il colpo del torneo agli US Open. Nel match del secondo turno contro l'australiano Tristan Schoolkate - vinto in 4 set per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 - l'azzurro regala una prodezza strepitosa. Sotto 2-1 nel terzo set, Cobolli cerca di risolvere uno scambio prolungato con una palla corta. Schoolkate ci arriva e gioca profondo, cogliendo quasi di sorpresa l'avversario. 

 

Cobolli ritrova l'assetto e dal cilindro tira fuori un colpo più unico che raro: racchetta tra le gambe e pallonetto chirurgico a segno tra l'ovazione del pubblico. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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