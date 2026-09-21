 / Attualità

Attualità | 21 settembre 2026, 10:17

Incendi boschivi, stop allo stato di grave pericolosità in Liguria

Cessano i divieti estivi dopo due mesi di allerta. L'assessore Giampedrone: "Da inizio anno bruciati 650 ettari, grazie a tutti i soccorritori"

Incendi boschivi, stop allo stato di grave pericolosità in Liguria

Regione Liguria ha decretato la cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da oggi, lunedì 21 settembre. La misura, adottata con il decreto del Dirigente n. 4992 del 2 luglio 2026 ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 22/01/1999 n. 4 'Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico', era in vigore dallo scorso 4 luglio.

Con la fine dello stato di emergenza decadono i relativi divieti. I cittadini sono comunque invitati a mantenere la massima cautela nello svolgimento di qualsiasi attività potenzialmente a rischio, nel rispetto delle norme vigenti.

“Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali, ai Volontari AIB e agli elicotteristi del servizio antincendio di Regione Liguria per il costante lavoro svolto ai fini della tutela del nostro patrimonio boschivo. Da inizio anno sono bruciati circa 650 ettari: solo un’efficace e attenta attività di coordinamento svolta da tutti gli operatori ha consentito di contenere le aree percorse dal fuoco" dichiara Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium