Incendi boschivi, stop allo stato di grave pericolosità in Liguria

Regione Liguria ha decretato la cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da oggi, lunedì 21 settembre. La misura, adottata con il decreto del Dirigente n. 4992 del 2 luglio 2026 ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 22/01/1999 n. 4 'Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico', era in vigore dallo scorso 4 luglio.

Con la fine dello stato di emergenza decadono i relativi divieti. I cittadini sono comunque invitati a mantenere la massima cautela nello svolgimento di qualsiasi attività potenzialmente a rischio, nel rispetto delle norme vigenti.

“Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali, ai Volontari AIB e agli elicotteristi del servizio antincendio di Regione Liguria per il costante lavoro svolto ai fini della tutela del nostro patrimonio boschivo. Da inizio anno sono bruciati circa 650 ettari: solo un’efficace e attenta attività di coordinamento svolta da tutti gli operatori ha consentito di contenere le aree percorse dal fuoco" dichiara Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile.