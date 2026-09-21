Miss Italia, la savonese Sarah Rizea in lizza per la corona

La savonese d'adozione che vive a Vado Ligure Sarah Maria Rizea in lizza per la fascia di Miss Italia.

La 18enne (ne compirà 19 il prossimo 8 novembre), nata a Moncalieri, Miss Liguria, questa sera lunedì 21 settembre sarà tra le sedici finaliste che al Castello di Santa Severa si contenderanno il concorso di bellezza.

Sarah che gareggia nella Nazionale assoluta di nuoto artistico, è tesserata nelle file della Rari Nantes Savona e nel 2025 è entrata a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Ha vinto l'oro nel duo femminile al Campionato Italiano di Sincro Estivo Juniores con la compagna Flaminia Vernice nel 2023, l'argento agli Europei nel duo tecnico misto con Flippo Pelati a Belgrado nel 2024 e il bronzo nella World Cup Super Final nel duo misto tecnico a Budapest. Terzo gradino del podio anche in Coppa del Mondo a Soma Bay, con Gabriele Minak nel doppio tecnico mixed.

"Il suo quotidiano è scandito da allenamenti, obiettivi internazionali, rigore tecnico e responsabilità verso la squadra e i colori italiani - spiegano dal profilo Facebook di Miss Italia nella sua presentazione - Dietro la concentrazione dell’agonista emerge una ragazza sensibile, spontanea e disponibile a mettersi in gioco. Lo sport di alto livello le ha insegnato a gestire pressione, sacrificio e imprevisti senza perdere lucidità".

Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, si è iscritta al corso di laurea in Psicologia.

"Dopo il diploma si prepara anche al percorso universitario, cercando una crescita che non sia soltanto sportiva - continuano - All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera".

"Un mio pregio è essere una brava ascoltatrice, leale e comprensiva, forse nei difetti sono frenetica e impaziente - dice parlando poi della finale - Sono tutte emozioni bellissime, perché non mi aspettavo di trovare un gruppo di ragazze così belle e fantastiche. È stato tutto imprevedibile".