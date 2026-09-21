Savona, approvato il progetto per la Casa della Cultura: lavori per oltre un milione di euro

È stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di riqualificazione della Casa della Cultura alla Fortezza del Priamar e del vicino Giardino degli Aranci, intervento finanziato nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 e della strategia territoriale "SAÑA - Savona in transizione".

Il progetto è articolato in due lotti. Il primo riguarda la Casa della Cultura il secondo riguarda il Giardino degli Aranci, con interventi legati alla biodiversità,.

Il Comune procederà con una procedura negoziata telematica e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, mediante un unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. I due lotti, anche se distinti dal punto di vista progettuale, saranno affidati cad un unico aggiudicatario.

L'intervento rientra nella strategia territoriale "SAÑA", approvata nell'ambito del PR Liguria FESR 2021-2027. Il programma comprende dieci operazioni, tra cui interventi sulla Passeggiata Dante Alighieri, sui Giardini dei Pitosfori e delle Mura, sulle scuole Callandrone e Pertini e, appunto, sulla Casa della Cultura e sul Giardino degli Aranci. Per l'insieme delle operazioni è stato indicato un importo massimo di contributo di 5,607 milioni di euro.

L'iter progettuale era stato avviato nel 2024 con la procedura per affidare progettazione e direzione dei lavori. Nell'aprile 2026 la Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo revisionato è stato successivamente consegnato dai progettisti e, dopo le verifiche dell'ufficio tecnico comunale, è stato validato per poi arrivare al bando e all'affidamento dei lavori.