Cairo Montenotte, Piazza della Vittoria premiata ai Premi IN/ARCHITETTURA 2026

Un importante riconoscimento per Cairo Montenotte e per il percorso di riqualificazione urbana che negli ultimi anni ha interessato il centro cittadino. Il progetto di Piazza della Vittoria è stato premiato nell'ambito dei Premi IN/ARCHITETTURA 2026 - Liguria, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle migliori realizzazioni architettoniche e degli interventi di trasformazione del territorio.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre, a Genova, presso la Sala BPER Banca, alla presenza di rappresentanti istituzionali, professionisti e protagonisti del mondo dell'architettura e delle costruzioni.

Il riconoscimento rappresenta un motivo di particolare soddisfazione per l'Amministrazione comunale e valorizza un intervento che ha profondamente trasformato uno degli spazi più rappresentativi della città, restituendo alla comunità una piazza rinnovata, accessibile e pensata come luogo di incontro, socialità e aggregazione.

La riqualificazione di Piazza della Vittoria, sostenuta economicamente dalla Regione Liguria con un contributo di circa 1,44 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di circa 1,8 milioni di euro, ha rappresentato un passaggio fondamentale nel percorso di rigenerazione del centro cittadino, successivamente proseguito con gli interventi su Piazza Abba e Via Fratelli Francia.

Un programma che, grazie alla collaborazione tra Comune e Regione Liguria, ha consentito di destinare complessivamente oltre 2 milioni di euro alla valorizzazione e al miglioramento degli spazi pubblici del centro di Cairo Montenotte.

Il progetto di riqualificazione è stato sviluppato da un raggruppamento di professionisti composto dagli studi Voarino-Cairo Ingegneri Associati di Savona, Studio Rossi+Secco di Imperia e Rocca Bacci Associati di Genova, con il contributo della Cooperativa Arca e dello Studio Mirenghi. Tra i professionisti coinvolti figurano gli ingegneri Daniele Voarino, Anna Cairo e Ferruccio Rocca e gli architetti Mario Clemente Rossi ed Eleonora Secco.

L'intervento nasce dalla volontà di valorizzare la storia e l'identità urbana di Cairo Montenotte, reinterpretando Piazza della Vittoria come punto di collegamento tra il centro storico e la parte più recente della città. Una visione progettuale che si traduce nella geometria delle pavimentazioni, nell'inserimento di fontane a raso, negli spazi verdi e negli elementi di arredo urbano, dando vita a un ambiente contemporaneo capace di mantenere un forte legame con la memoria e l'identità del territorio.

Il premio rappresenta pertanto anche un importante riconoscimento per i professionisti che hanno saputo tradurre le esigenze dell'Amministrazione e della comunità in un intervento di qualità architettonica e urbana.

«Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità - dichiara il sindaco Paolo Lambertini -. Piazza della Vittoria è il cuore della nostra città e la sua trasformazione ha restituito ai cittadini uno spazio più bello, vivibile e funzionale. Vedere questo intervento riconosciuto in un contesto prestigioso come i Premi IN/ARCHITETTURA conferma il valore di un percorso che abbiamo portato avanti con convinzione. Un ringraziamento particolare va alla Regione Liguria e all'assessore Marco Scajola per il sostegno e l'attenzione dimostrati verso Cairo Montenotte, oltre che a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera».

A sottolineare l'importanza della collaborazione istituzionale è l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola: «La riqualificazione di Piazza della Vittoria a Cairo Montenotte rappresenta un esempio concreto di quanto sia importante investire nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione dei nostri centri cittadini. Come Regione Liguria crediamo fortemente in questi interventi e nella collaborazione con le amministrazioni comunali, perché è proprio attraverso il dialogo e il lavoro condiviso che possiamo trasformare le risorse disponibili in opere concrete al servizio dei cittadini. Il riconoscimento ottenuto da Piazza della Vittoria dimostra come anche i comuni dell'entroterra possano essere protagonisti di progetti di qualità, capaci di migliorare gli spazi pubblici, valorizzare il territorio e creare nuove opportunità di aggregazione. Continueremo a sostenere questo percorso, con particolare attenzione alle realtà locali e alle esigenze delle comunità».

«Ricevere un riconoscimento di questo livello significa vedere valorizzato un intervento che ha cambiato concretamente il volto della nostra città - sottolinea l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione -. Dietro un'opera pubblica ci sono progettazione, scelte amministrative, lavoro tecnico e impegno quotidiano. Un ringraziamento particolare va ai progettisti, che hanno saputo interpretare e valorizzare l'identità della nostra città, trasformando una visione amministrativa in un'opera concreta, oggi riconosciuta anche a livello regionale».

Il percorso di riqualificazione del centro cittadino, infatti, non si ferma: «Nelle prossime settimane partiranno i lavori del secondo lotto di Piazza Abba, un nuovo investimento da 337.000 euro che darà continuità al percorso intrapreso - spiega l'assessore Ghione -. Vogliamo che la trasformazione della nostra città prosegua attraverso interventi concreti, programmati e capaci di migliorare gli spazi che i cittadini vivono quotidianamente».

L'Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento ai progettisti, alle imprese esecutrici, ai tecnici e a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell'intervento, nonché alla Regione Liguria per il fondamentale sostegno economico.