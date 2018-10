A Villanova d'Albenga per imparare la rianimazione cardiopolmonare (FOTO e VIDEO)

Atleti in pista per salvare una vita. Allenamento particolare per i ragazzi dell’Atletica San Giorgio di Ceriale che nell’ambito di "VIVA, la Settimana per la rianimazione cardiopolmonare", promossa dall’Associazione IRC e dall’Ordine Professionale degli Infermieri, hanno realizzato un video in cui, attraverso la rappresentazione di una ideale corsa a staffetta, hanno presentato le azioni fondamentali da attuare per salvare la vita di una persona in arresto cardiaco.