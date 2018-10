Savona, il corteo Antifascista non passerà davanti alla sede di CasaPound, Rago (Anpi): "Seguiamo le disposizioni ma non siamo d’accordo"

Il corteo antifascista, in programma per sabato 27 dalle ore 15.00 in piazza Martiri della Libertà, non passerà da via San Lorenzo e corre il rischio di essere rinviato a causa della probabile emanazione dell’allerta meteo.

Queste le principali novità che sono state comunicate nella sede dell’Isrec di Savona (Istituto Storico per la Resistenza) dal presidente dell’Anpi Samuele Rago, dal presidente dell’Arci Franco Zunino, da Fausto Dabove della Cgil, Franca Ferrando, presidente dell’Isrec e in rappresentanza del Coordinamento Antifascista Alessandro Brico.

“Nell’incontro in Prefettura abbiamo toccato il tema del percorso e abbiamo rispetto delle autorità e delle disposizioni che ci daranno ma non siamo d’accordo, non condividiamo la decisione, riteniamo sbagliato il fatto che la presenza di Casapound in via San Lorenzo cambi la viabilità del corteo. Secondo loro c’è un clima di tensione che potrebbe sfociare in questa zona nei confronti della sede. Apriremo un confronto politico con tutta la città, con tutte le forze coinvolgendo nuovamente i parlamentari poiché anche le manifestazioni del 25 aprile e del primo maggio rischiano di subire questi cambiamenti. A Savona e nella provincia l’antifascismo ha delle basi forti, solide, è una tappa di un percorso lungo, il lavoro continuerà con sempre maggiore partecipazione, i cittadini devono trovare il loro spazio. Le autorità non possono essere estranee, presenti solo per le decisioni sul tragitto” spiega Samuele Rago.

“Staremo a quello che ci è stato detto ma è profondamente sbagliato che a causa della presenza di un’associazione neofascista un tratto storico per chi difende la Costituzione, con valori antifascisti venga chiuso al passaggio. Se in futuro altre associazioni con quegli ideali avessero l’idea di creare una sede in un’altra parte della città la stessa verrebbe bloccata? Questo momento di contrapposizione durerà, il corteo è stato realizzato non per l’apertura della sede di Casapound ma ricordando gli episodi degli ultimi mesi e per valori fondamentali come l’antifascismo e razzismo” continua Franco Zunino.

Il corteo comunque rimane a rischio anche per quanto riguarda la possibile allerta meteo che verrà emanata nelle prossime ore per la giornata di domani e di sabato: “Con l’allerta arancione non si potrà fare nulla e la rinvieremo di quindici giorni per quanto riguarda la gialla non ci sono prescrizioni” ha dichiarato Rago.