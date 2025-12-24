 / Attualità

Osiglia saluta la sua postina storica: Marina Mellogno va in pensione

Il sindaco Scarzella: "Per noi tutti è stata un vero punto di riferimento"

Dopo decenni di servizio, Marina Mellogno, 64 anni, ha concluso ieri il suo percorso lavorativo come postina di Osiglia.

Per generazioni di cittadini del piccolo comune valbormidese, la sua figura è stata un punto di riferimento quotidiano, simbolo di gentilezza, affidabilità e dedizione.

Marina, che da sempre ha distribuito lettere, pacchi e sorrisi tra le vie del paese, da domani potrà finalmente dedicarsi a una meritata pensione. Non senza un pizzico di emozione per chi ha imparato a conoscerla e apprezzarla per la sua disponibilità e professionalità.

“A nome di tutta la comunità, voglio ringraziarla per aver svolto con passione e costanza il suo lavoro nella ‘sua’ Osiglia – ha dichiarato la sindaca Paola Scarzella – Per noi tutti è stata un vero punto di riferimento. Le auguriamo un meritato riposo e le rivolgiamo un abbraccio collettivo per il ruolo portato avanti sempre con educazione e dedizione”.

In paese, tra i vicoli e le piazzette, già si sente la mancanza della sua presenza. Ma rimane il ricordo di una carriera costellata di piccoli gesti quotidiani, che hanno contribuito a rendere Osiglia un luogo più accogliente e umano.

Per Marina Mellogno, il futuro si aprirà adesso tra tempo libero, passioni e affetti, mentre il paese le dice grazie, con la gratitudine di chi sa quanto valga la cura quotidiana per gli altri.

Graziano De Valle

