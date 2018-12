Ritorna il calendario di "Pulp in Valmaremola": la storia dell'arte come non l'avete mai vista (FOTO)

Dopo quello "sexy" relativo all'anno 2016 (che aveva addirittura richiamato le attenzioni di mamma Rai, intervenuta poi con la sede regionale per approfondire), torna il calendario targato "Pulp in Valmaremola". L'iniziativa a sfondo benefico per il 2019 (i cui proventi verranno destinati alla casa di riposo Santo Spirito di Pietra Ligure) non vedrà però i ragazzi del gruppo goliardico in versione senza veli come accaduto in passato: sarà infatti la cultura a scandire i mesi del nuovo lunario.