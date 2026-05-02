Fede e devozione a Savona, le reliquie di Carlo Acutis aprono il Maggio mariano

Domani, domenica 3 maggio, la comunità si riunirà in un momento di intensa spiritualità nella cappella delle Figlie di Nostra Signora della Neve, in via Alessandro Manzoni 5, a partire dalle ore 17. L’iniziativa prevede un’ora di preghiera comunitaria con adorazione e rosario eucaristico, arricchita dalla presenza delle reliquie di san Carlo Acutis, provenienti dalla Chiesa di San Raffaele al Porto e che resteranno esposte fino al 7 giugno.

L’appuntamento segna anche l’inizio del “Maggio, mese mariano”, tradizione profondamente radicata nella devozione cattolica che dedica l’intero mese alla figura della Vergine Maria, madre di Gesù e simbolo di accoglienza e fede.

San Carlo Acutis, nato nel 1991 e scomparso nel 2006 a soli 15 anni, è stato beatificato nel 2020 dalla Chiesa cattolica. È ricordato in particolare per la sua capacità di unire fede e vita quotidiana, utilizzando anche le nuove tecnologie per diffondere contenuti religiosi e testimoniare il Vangelo, tanto da essere spesso definito il “patrono di internet”.

Durante il periodo di esposizione delle reliquie, sarà possibile vivere momenti di preghiera ispirati alla sua testimonianza anche in forma autonoma. I gruppi interessati possono organizzare incontri dedicati contattando suor Francesca Buffa al numero 347 689 8440.

"Carlo Acutis è un esempio di santità giovanile che ha desiderato amare e seguire Gesù attraverso il semplice quotidiano che viveva", sottolinea la Diocesi di Savona-Noli, richiamando il valore della sua testimonianza come modello di fede vissuta nella normalità della vita di ogni giorno.