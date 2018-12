Restauro dell'ex faro di Bergeggi, Riccardo Borgo risponde a Scaramuzza e Grenno: "Il sindaco Arboscello non necessita di un 'consigliori'"

Riccardo Borgo, attualmente consigliere comunale di Bergeggi e in passato sindaco del paese, irrompe sulla polemica divampata sui social e relativa al restauro dell'ex faro di Bergeggi che ha visto tra i principali protagonisti anche l'assessore del Comune di Savona Maurizio Scaramuzza (leggi QUI).

Di seguito, una nota firmata proprio da Riccardo Borgo :

" Non essendo un frequentatore dei social mi ero perso lo scambio di opinioni di qualche giorno fa tra i signori Scaramuzza e Grenno, a seguito del post dell'Assessore riguardo il restauro dell'ex faro di Bergeggi, che mi è stato girato per competenza. Signori, Scaramuzza e Grenno, che non ho il piacere di conoscere ma che, con un atteggiamento di quelli che la sanno lunga, mi hanno messo di mezzo, in maniera strumentale. Ho letto la risposta puntuale ed esaustiva del mio sindaco Arboscello al signor Scaramuzza, con il quale in un suo ruolo diverso da quello di Sindaco di Bergeggi incrocia le lame della polemica da qualche tempo, risposta su cui non ho nulla da aggiungere e che condivido.

Ho invece qualcosa da ridire sull'affermazione che a Bergeggi i sindaci cambiano ma 'negli ultimi vent'anni chi decide è sempre lo stesso'. Seppur non citato in modo esplicito mi sento tirato in ballo e quindi rispondo, non perché ho la coda di paglia, ma perché sono stato sindaco prima di Arboscello, lo sono stato per tanti anni e sono tutt'ora consigliere comunale. Quindi l'unico ad avere i titoli per interpretare il personaggio rasputiniano del quale i due signori parlano.

Li informo quindi di quanto segue: