Festa patronale a Savona: fedeli in processione al Santuario (FOTO e VIDEO)

È partita alle 7 dal Duomo di Savona, in occasione della festa padronaleo di Nostra Signora della Misericordia, la tradizionale Processione alla volta del Santuario, passando per il centro storico e Lavagnola.



La Processione quest’anno è stata aperta dal crocifisso della confraternita del Cristo Risorto e arriverà in piazza del Santuario intorno alle 9 dove è prevista la messa solenne officiata dal Vescovo Calogero Marino.



Al corteo, oltre ai tanti cittadini occorsi al momento liturgico savonese per eccellenza, hanno presenziato il Prefetto Antonio Cananà, il Questore Giannina Roatta, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e alcuni membri della sua Giunta e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri oltre alle autorità civili e militari.



Al Santuario sono in programma altre messe e saranno celebrate nei seguenti orari: 6, 7, 8, 11,30 e 17,30. Il rosario inizierà alle 15 e durerà sino ai vespri delle 16,45. Previste anche iniziative solidali e culturali: alle 16 ci sarà il concerto dei gruppi cameristici della Banda Forzano e pesche di beneficenza nei palazzi delle Azzarie (Associazione Partilhar) e nell’ex Locanda (Auser). In serata, alle 21, concerto della Banda Forzano al completo, diretta dal maestro Igor Barra, con i cori «Manzino» e «Ino Minìá delle Accademie Teresiane di Savona e Arenzano nella chiesa san Giovanni Battista a Savona.



Il museo del Santuario sarà aperto quest'oggi dalle 9 alle 18, il costo del biglietto di ingresso sarà di 2 euro ed include una spiegazione introduttiva alla collezione.



In occasione della festa patronale e della processione, Tpl ha potenziato il servizio: in aggiunta alle normali corse della linea Savona – Santuario, metterà a disposizione altri sette autobus urbani in partenza da piazza Mameli e la fascia oraria degli autobus aggiuntivi andrà dalle ore 7.15 alle ore 18.30.

In andata gli autobus transiteranno, effettuando le stesse fermate della linea, da: p.zza Mameli, p.zza Saffi, Lavagnola, Santuario. Al ritorno in partenza dal Santuario, invece, transiteranno da Lavagnola, via Torino, p.zza Mameli.



Dopo la classica tradizione dei "balunetti", i lumini colorati che questa notte hanno illuminato le finestre e i balconi della città e lungo la Valle del Letimbro e i falò organizzati nel greto del torrente, gli studenti delle elementari di Savona si sono dati appuntamenti in piazza al Santuario e al termine della messa faranno volare in cielo centinaia di palloncini con legati altrettanti bigliettini con richieste, desideri e preghiere in ogni lingua.