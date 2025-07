"Zuccarello Riden…Z", seconda serata con "Padre & Figlio" Fabrizio e Filippo Fontana

Dopo il successo della prima serata della rassegna 2025 che ha visto il nuovo spettacolo di Beppe Braida tenere attaccato alle sedie un pubblico delle grandi occasioni, in arrivo venerdì 25 luglio lo show comico di Fabrizio Fontana (Il Capitan Ventosa di Striscia la Notizia) che vede la straordinaria partecipazione del figlio Filippo. “Padre & Figlio” è infatti il titolo dello spettacolo che si svolgerà in piazza IV Novembre a Zuccarello a partire dalle ore 21.30 con ingresso libero.

La sua vera anima è il palco: 20 anni di esperienza di spettacoli dal vivo in tour per l'Italia, la sua energia comunicativa e l'improvvisazione stabiliscono con il pubblico un'immediata empatia. Grazie al suo vasto repertorio oltre ai suoi personaggi più famosi (James Tont, il concorrente Gianmaria Fontana che "Le sa...Tutte!" e Capitan Ventosa), Fabrizio mette in scena un' infinita gamma di personaggi e monologhi inediti e coinvolgenti con poetici spunti di riflessione... filo conduttore è l'energia positiva. Lo spettacolo di Fabrizio Fontana si adatta ad ogni tipo di pubblico grazie alla sua comicità immediata e non volgare, è ad alto ritmo comico e alla fine dello spettacolo il pubblico non potrà che dire: Mica Tont, Fabrizio!... Le sa... Tutte!

Ma la vera sorpresa della serata sarà sicuramente il coinvolgimento nello spettacolo del figlio Filippo già visto in tv nelle vesti del piccolo “Capitan Ventosa”… Quindi non mancate a questo appuntamento…

La rassegna riprenderà in agosto con Daniele Raco in “Best…In un mondo di John e Paul” venerdì 8 per poi concludersi giovedì 21 con il gran finale dal titolo “CircoPerone” con Gianpiero Perone (il 21 agosto è il suo compleanno…) ed un trio di comici formato da Marco Guarena, Massimo De Rosa e Giancarlo Aiosa.

Il programma di ogni appuntamento prevede un paese in festa con stand gastronomico, ristoranti e attività commerciali aperti dalle ore 18:00 con musica in filodiffusione nel Borgo.

Dalle ore 21.30 un'anteprima d'arte varia con la partecipazione di nuovi talenti della musica e del cabaret come ad esempio l’immancabile il comico Federico Doc, e i cantanti e cantautori della scuderia della vocal coach Fabiana Parlato come Gianni Rotella, Pierandrea Canepa, Katia Picasso, Sofia Terminiello. Come sempre, ai bravi conduttori, Marco Dottore e Luca Galtieri il compito di coinvolgere il pubblico con simpatiche gags.