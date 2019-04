Albenga 2019, Domenica Iemma in campo con Diego Distilo

“Martin Luther King disse: 'Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla'. Ho sempre fatto mie queste parole, ed è per questo che quando Diego Distilo mi ha proposto di entrare a far parte di un gruppo il cui desiderio principale è il cambiamento, ho accettato immediatamente". Cosi si introduce Domenica Iemma, diplomata alle scuole magistrali, maestra elementare e titolare del negozio Target di Via Dalmazia. E’ lei l’ennesimo tassello del puzzle che insieme agli altri elementi crea il quadro della lista di Distilo.

"Sono nel commercio da 20 anni e ultimamente invece di vedere migliorie per incrementare il nostro settore, tutto quello che ho visto sono stati solo l’aumento di tasse e scelte quasi mai condivise con i diretti interessati. E non tocco l'argomento sicurezza perché oramai è plateale e ovvio che l'aumento di sicurezza e sorveglianza sull'area ingauna siano di primaria importanza. Ed è da questa base che si deve ripartire in maniera concreta: c'è bisogno di più sostegno per il commercio, per questo serve un rinnovo totale per la nostra città, a partire dal centro storico che va rilanciato maggiormente, tenuto pulito e sicuro, pronto ad accogliere turisti da tutta Italia e non solo".

"Ma non dobbiamo fermarci li: dopotutto come un cuore che pulsa e da energia e vita a tutto l’organismo, cosi il nostro centro storico deve servire come fulcro per il rilancio di tutta la città, delle vie centrali, del lungomare e delle frazioni che troppo spesso vengono abbandonate a se stesse. Per esperienza personale ho visto come organizzando eventi e manifestazioni nel nostro piccolo riusciamo comunque ad avere un buon riscontro e afflusso di persone spesso anche da fuori Albenga. Per questo dobbiamo sfruttare al meglio le potenzialità non indifferenti della nostra città (frazioni comprese) e tutto quello che offre, dalla cultura, la balneazione, i prodotti tipici e le località di interesse storico giusto per citarne alcune, creare manifestazioni spalmate su tutti i 12 mesi dell’anno su tutta l'area ingauna e che risaltino le bellezze uniche che abbiamo".

"Sono tornata da poco da una vacanza negli Stati Uniti e ogni volta rientro a casa amareggiata perché vedo come negli States tengano molto allo sport, alle attività fisiche e ricreative per tutta la famiglia. Soprattutto ammiro come curano gli spazi verdi e i loro litorali. Nonostante abbiamo gli stessi spazi e opportunità, per anni questi non sono mai stati sfruttati appieno e anzi col tempo sono andati via via scomparendo. Ricordo con nostalgia quando Albenga era piena di centri di divertimento per le famiglie - prosegue - Ebbene mi piacerebbe rivedere in città piste di pattinaggio e ciclabili, il bowling, campi da basket, più aree verdi con giochi per i nostri figli, palestre a cielo aperto come quella di Piazza Europa, senza dimenticare un progetto tangibile per rendere il nostro litorale ancora più bello e che non abbia nulla da invidiare ad altre località balneari".

"Ho scelto di far parte della lista di Diego Distilo perché ci ho visto un gruppo di persone semplici che hanno un solo obbiettivo: fare tutto il possibile per rendere la nostra città migliore. E questo lo possiamo fare grazie anche al supporto di tutti i cittadini, proprio come lo sono io. Non siamo extraterrestri ma dei portavoce della popolazione. Per questo chiunque voglia dare la sua opinione o abbia suggerimenti e idee per raggiungere lo scopo è il benvenuto, sarà mia e nostra premura ascoltarlo e fare tesoro delle richieste per metterle in atto. Dopotutto Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Ed è dalle vostre piccole idee che può nascere una grande Albenga" conclude Domenica Iemma.