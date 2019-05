In Provincia di Savona il terziario rappresenta il 76% del tessuto economico, Bertino (Confcommercio): "Deve continuare a essere valorizzato"

L'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona ieri pomeriggio nella sede della Confcommercio ha presentato i risultati della ricerca “Il Terziario di mercato nella Provincia di Savona”. Lo studio è stato curato dalla RV Consulting che ha analizzato il settore del commercio e dei servizi nella provincia di Savona. L’obiettivo è stato quello di avere una fotografia del settore per capirne le dinamiche e le potenzialità.

All'incontro erano presenti Cristiano Ghiglia, Filcams Cgil in rappresentanza di Uil Tucs e Fisascat Cisl, il presidente della Confcommercio Savona Vincenzo Bertino, Roberto Vegnuti di Rv Consulting, Roberto Fallara, presidente dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona e Donatello Borelli vice presidente.

“Il terziario di mercato – afferma Roberto Fallara Presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona – rappresenta una realtà importante sia come numero di imprese sia come quantità di occupazione che ne deriva e che determina una capacità di produzione economica di particolare rilevanza. Ed è per questo che chiediamo un’attenzione dalle Istituzioni ricordando come tutte le decisioni che si prendono in tale comparto, devono tener conto della profonda articolazione del tipo di imprese e delle loro caratteristiche dimensionali. Si è cercato anche di far venir fuori quelle che sono le aspettative e le esigenze in una ottica propositiva. Crediamo che il lavoro svolto e la professionalità utilizzata per tale elaborazione sia da mettere a disposizione di tutti coloro che abbiano parte attiva in tale settore.”

“Abbiamo cercato – dice Donatello Borelli Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona – di realizzare una fotografia del settore del terziario nella provincia di Savona nel periodo 2007-2017, attraverso una mappatura delle imprese attive, considerando sia la dinamica imprenditoriale che occupazionale. Il lavoro svolto ha confermato il ruolo fondamentale del Terziario nell’economia savonese, rappresentando il 76% del tessuto economico: la forte terziarizzazione dell’economia caratterizza sia il dato occupazionale sia il numero delle imprese rientranti nel settore in esame. La realtà savonese è rappresentata dalla micro e piccola impresa, e tra queste, la forma giuridica maggiormente adottata è quella della ditta individuale. Ciò si riflette sia sul numero di addetti medi che sul fatturato dichiarato dagli intervistati. Particolarmente interessante è rilevare che le imprese hanno una vita media superiore ai 10 anni, e che i risultati economici ottenuti nel decennio in esame, sono rimaste relativamente stabili”.

La provincia di Savona mostra una forte terziarizzazione delle attività d’impresa (76% delle 26.608 imprese iscritte alla Camera di Commercio al 31.12.2017). Un processo che si è andato progressivamente consolidando nell’ultimo decennio e che vedeva nel 2007 un tasso d’imprese del settore terziario del 70%. Al 31.12.2017 la componente commercio pesava un 23% e quella dei servizi un 37% delle imprese totali. Solo i servizi, però, hanno fatto registrare un aumento del numero d’imprese dal 2007 al 2017 dell’11,3%, mentre tutti gli altri settori, compreso il commercio, hanno subito una contrazione in alcuni casi fortemente negativa. Sempre nel periodo 2007-2017, un arco di tempo significativo a cavallo delle due fasi di crisi economica nel nostro Paese, all’interno del settore terziario vi sono alcuni comparti che hanno fatto registrare un aumento significativo del numero d’imprese, come i servizi di alloggio e ristorazione (+18%), i servizi d’informazione e comunicazione (+90%), i servizi alle imprese (+43%), l’istruzione (+90%), la sanità ed assistenza sociale (+11%), le attività professionali (+26%). Al contrario, altri comparti hanno fatto registrare un decremento a due cifre, come il commercio (-12%) ed i servizi di trasporto e magazzinaggio (-26%). In buona sostanza abbiamo assistito in questo periodo nel terziario savonese ad una contrazione del comparto commercio e ad un’espansione di quello dei servizi.

Il ponente della provincia di Savona è il territorio con il maggior numero di imprese del commercio (48%) e dei servizi (44%); seguono, per entrambi i comparti, la città di Savona, l’area del savonese e la Val Bormida.

Il terziario savonese è un sistema caratterizzato da un tessuto di microimprese (8,6 dipendenti di media) - con un fatturato annuale inferiore ai 100.000€ (52%), ma che nel 25% dei casi ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente - costituite prevalentemente in forma di ditta individuale e da più di 15 anni (63%) e con una forte presenza di collaboratori familiari (30%). Poi, vi è da segnalare anche un 19% d’imprese oltre il milione di euro di fatturato annuo. In termini occupazionali il terziario di mercato della provincia di Savona rappresenta il 77,9% (di cui 47,5 servizi e 30,4% commercio) di tutta l’occupazione (110.000 unità nel 2017) ed ha visto un aumento del 2,4% nel periodo 2007-2017 con un +13,8% riferito ai soli comparti del commercio e del turismo. Negli altri settori, invece, l’occupazione nel periodo è diminuita (industria -12% ed agricoltura -25%). Il personale dipendente delle imprese del terziario savonese – che rappresenta un 77,6% dei dipendenti della provincia, che nel 2018 è in buona parte (65%) rimasto stabile rispetto all’anno precedente e che per il 2019 consolida la stabilità (88% dei casi) - è sostanzialmente italiano (95%), contrattualizzato prevalentemente a tempo indeterminato (81%) e con orario di lavoro full-time nel 57% dei casi.

Il settore mostra una forte incidenza di occupazione femminile (61%) anche se, come per l’intera regione, vi è un forte uso del part-time in questa componente di genere. Più della metà delle imprese hanno difficoltà a reperire il personale (54%) a causa soprattutto della mancata esperienza o formazione specifica dei candidati e ricercano la loro forza lavoro ancora attraverso la forma della conoscenza diretta o del passa-parola. Centri per l’impiego, mondo della rappresentanza e dell’istruzione e nuove forme di networking non sembrano incidere particolarmente in questo processo di selezione. Vi è una forte propensione delle imprese del terziario savonese alla formazione del personale (67% delle imprese), ritenendola utile (89%) e proficua per la coesione del personale (58%). Fra i fabbisogni formativi emergono le tematiche legate alle nuove tecnologie digitali applicate al marketing ed alla conoscenza del contesto lavorativo, mentre la modalità preferita è ancora quella di aula con una stima prevalente di 20-30 ore l’anno da dedicare all’attività formativa. Pur con una forte consapevolezza dell’importanza della formazione continua, purtroppo ben il 78% delle imprese non aderisce ad un Fondo Interprofessionale di Formazione Continua in ragione principale della loro non conoscenza (48%).

Più della metà delle imprese (55%) non aderisce all’Ente Bilaterale di categoria del settore, ma ben il 68% aderisce ad un’associazione imprenditoriale di categoria. I clienti delle imprese del terziario savonese sono prevalentemente privati (74%), di cui il 52% donne e di età prevalente fra i 25 e 50 anni (60%). Sono sostanzialmente italiani, anche se vi è un piccolo tasso d’internazionalizzazione della clientela sia per le imprese (5%) che per i privati (6%). Il 71% delle imprese ha fatto investimenti innovati negli ultimi tre anni, giudicandoli positivi in termini di benefici diretti (71%) ed ottenendo finanziamenti agevolati/contributi per la loro realizzazione (81%). Più della metà delle imprese (56%) ha fatto ricorso al credito bancario, il 75% non ha avuto difficoltà ed il 60% conosce i consorzi di garanzia. Sotto il profilo dell’informazione aziendale poco più della meta delle imprese non consulta i siti regionali e locali (Regione, Camera di Commercio, INPS, etc.) e la cosa peggiora quando si tratta dei siti nazionali (MISE, ICE, etc.) arrivando fino ad un 90% d’imprese non consultanti.

Le imprese però utilizzano l’home banking (80%), hanno un sito internet nel 65% dei casi, ma acquistano di più servizi e prodotti dai fornitori attraverso l’e-commerce (29%) che vendono i loro prodotti e servizi sempre attraverso questa modalità (18%). Le imprese del terziario in provincia di Savona sono più ottimiste che pessimiste riguardo il loro futuro. Se circa la metà (48%) fra tre anni si vede nella stessa situazione di ora, vi è un 36% che si vede in modo più positivo: o fuori della crisi (13%) o in espansione (23%). Possiamo dire che il settore del terziario vede il “bicchiere mezzo pieno” rispetto alle possibilità di una ripresa. Infine, l’abbassamento delle tasse (come per esempio la flat tax) è lo strumento che le imprese considerano di gran lunga il più importante (64% dei casi) per il buon andamento aziendale. La leva fiscale si conferma, quindi, un efficace strumento strategico nel rapporto Stato-imprese in questo contesto territoriale.