Filiera delle rinfuse, Pasa (Cgil): "Basta teatrini politici, bisogna intervenire in maniera rapida"

"È davvero poco rassicurante per il territorio ma soprattutto per gli oltre 600 lavoratori interessati la "telenovela politica" che sta andando in scena in questi ultimi giorni sulla vertenza delle cosiddetta "filiera delle rinfuse" commenta in una nota Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil.

"Ricordo a tutti, che Lega e M5S sono le forze politiche che oggi Governano il Paese, è stucchevole che due rappresentanti politici che rappresentano le istituzioni Regionali - Liguria - si scambino reciproche responsabilità senza che i Ministeri competenti - governati da Lega e M5S- convochino gli incontri richiesti ormai da oltre un mese".

"I lavoratori e il territorio non hanno bisogno di teatrini politici ma di decisioni e responsabilità. Il tempo non è una variabile indipendente, anzi è necessario intervenire in maniera rapida, come denunciato ad inizio maggio dai sindacati confederali provincia Savonesi e dalle categorie interessate. Contrariamente non si potranno "campare" scuse ma solo certificare lo scollamento tra istruzioni locali e istituzioni nazionali" conclude Pasa.