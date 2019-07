La Società Autostrada dei Fiori: "Facciamo chiarezza sui cantieri estivi"

"I cantieri presenti sulla tratta in nostra gestione sono volti al miglioramento dell'infrastruttura al fine di innalzarne il livello qualitativo ed ottenere sempre più crescenti livelli di sicurezza per i nostri clienti.

Purtroppo i lavori si protrarranno per un periodo medio lungo, al fine di adeguare le gallerie e l'infrastruttura nel suo complesso ai più elevati standard richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Tuttavia, in considerazione dei livelli di traffico caratterizzanti il periodo estivo, nella tratta autostradale Savona — Borghetto S.S., a partire dalle ore 08:00 di venerdì 14 giugno, sono stati rimossi tutti i cantieri i diurni comportanti scambi o restringimenti di carreggiata, sia in direzione Italia sia in direzione Francia. È inoltre prevista, su tutta la tratta, la sospensione dei lavori durante i weekend estivi, e per tutto il periodo dal 27 luglio all'8 settembre 2019.