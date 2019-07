Lieve tamponamento sull'autostrada A6, poco lontano dal casello di Altare (in direzione Savona). Il bilancio è di una sola persona ferita, trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Altare ed i vigili del fuoco. Nel tratto interessato dal sinistro, non si segnalano particolari disagi al traffico.