A Finalborgo una mostra sull'universo "Donna"

Inizierà il 20 luglio con inaugurazione alle 19, per concludersi il 18 agosto, presso il Residence Ca’ di Nì di Finalborgo, la mostra a ingresso libero dal titolo: “La donna”. Esporranno gli artisti: Edhera, Elena Frontero, Marino Lagorio, Giuseppe Laini, Rosa Mammola, Fabrizio Mazzardo, Mario Nebiolo, Marilisa Parodi, Maurizio Pellegrino, Barbara Ricaldone, Fulvio Rosso, Pietro Rosso, Natalia Saurin, Enrico Sette, Antonio Salvatore Vitulano.

Pittura, scultura, fotografia, vetrofusione e fiberarte si incontrano in questa grande collettiva dedicata all’universo femminile.

Inoltre, nell’ambito della rassegna, si terrà mercoledì 7 agosto alle ore 21 una conferenza dal titolo: “La donna: portale terrestre per il mondo celeste”. Sarà relatore Thomas Vitulano, esoterista, studioso e praticante di alchimia trasformativa e scienza iniziatica, musicista e compositore, formatore e consulente in Sviluppo del Potenziale Individuale.

Silla Vitulano racconta come è nata l’idea di questo evento: “In una sera di gennaio, quando nel Borgo girano solo gli amici, ci siamo radunati tra sorrisi e chiacchiere per tirar fuori qualche idea e da qui è nata la volontà di radunarci e metterci alla prova nell’organizzazione di una mostra dedicata alla donna, alla sua bellezza, alla sua forza, alla sua missione di ‘portale’ che introduce nuova vita e nuova energia sul Pianeta Terra.

Abbiamo radunato artisti conosciuti, meno conosciuti e anche alle loro prime creazioni, ma tutti ugualmente talentuosi, che hanno aderito a questo progetto uno dopo l’altro, come le ciliegie in primavera. Abbiamo pensato alla location di Ca’ di Nì perché le sue due sale e il giardino sono una cornice perfetta per accogliere ciò che scaturirà dal cuore di questi artisti.

Infine, la conferenza del 7 agosto, riassumerà tutta la filosofia e la simbologia archetipica del femminino sacro”.