Ad "Alassio Cento Libri" arriva Marino Magliani

Quello con Marino Magliani è il secondo degli appuntamenti con i finalisti del premio letterario Alassio Cento Libri - Un Autore per l'Europa.

Anche in questo caso sarà possibile incontrare l'autore in un momento di piacevole relax sulla Terrazza del Diana Grand Hotel di Alassio, alle 18,30 per un aperitivo durante il quale l'autore sarà intervistato dal giornalista Stefano Pezzini. Alle 21,30 invece l'appuntamento sarà in Piazza della Libertà (in caso di maltempo presso la Biblioteca Civica Renzo Deaglio) per illustrare i contenuti e i retroscena del suo romanzo.

"Prosegue il viaggio alla scoperta delle opere e degli autori che la Giuria Tecnica ha selezionato per la venticinquesima edizione del Premio - spiega Paola Cassarino, Consigliera incaricata alla Cultura del Comune di Alassio - Si tratta del secondo appuntamento della kermesse estiva del Festival della Cultura di Alassio che culminerà il 7 settembre con la premiazione. Mi fa particolarmente piacere scoprire che in questo caso l'autore giochi "in casa" visto le sue origini nella Valle dietro Imperia".

Un romanzo sospeso tra due estremi di un arco di tempo lungo cinquant’anni (1974-2024) e vasto come un oceano, l’Atlantico – la pozzanghera, come l’autore lo definisce –, ponte sospeso tra la Liguria e l’Argentina, le due terre della memoria che, all’interno di questa storia, si specchiano l’una nell’altra.

La trama. È appunto dalla Liguria, regione d’origine dell’autore – da lui spesso evocata da lontano, poiché vive in Olanda – che prende le mosse la trama. Questa racconta la vita di un ragazzino, Leo Vialetti, che nella Val Prino, nell’entroterra di Imperia (dove Magliani è nato), passa le sue giornate scorrazzando tra rovi e carruggi di paese, e ricevendo ripetizioni e saggi insegnamenti da un argentino, Raul Porti. Costui finisce per prendere il posto sua della figura paterna, che Leo non conosce. E siamo nell’estate del 1974, poco prima che Porti se ne vada, sparendo misteriosamente. Si salta al 2024, il Leo Vialetti è adulto, innestatore e bracconiere, si aggira tra i rovi ormai dilaganti, in un territorio ligure lasciato a se stesso e preda della speculazione edilizia. Decide di aggiudicarsi la vecchia casa di Raul, che è stata messa all’asta, ma il suo spirito è irrequieto e non si accontenta di quella “toppa”. Ha bisogno di capire il destino di quel singolare vice-padre, e segue questo interrogativo fino all’altro limite del lungo argo spaziale della sua vita: l’Argentina. E qui inizia la seconda parte di questo romanzo a due anime, con i fantasmi del passato di terrore suscitati dalla dittatura di Videla.

Due anime, due terre. È in questo universo oscuro che si addentra l’allucinante ricerca di Vialetti, roso da un dubbio logorante e sospeso tra due sfere emotive, in fondo, che lo hanno reso uomo ai margini, semiclandestino nel suo essere bracconiere e contaminatore di opposti nella sua passione per gli innesti. È proprio questo il compito che le sue origini gli impartiscono. Tentare di completare l’innesto più complesso e cruciale: quello nella vita di un uomo scelto inconsapevolmente come padre che non ha mai avuto.