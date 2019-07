Savona, 10mila euro per il rifacimento del porfido di piazza Mameli all'incrocio con via Paleocapa

"Sono stati stanziati diecimila euro per il rifacimento del porfido di piazza Mameli all'incrocio con via Paleocapa, nella parte maggiormente danneggiata tra i due attraversamenti pedonali". Lo comunica in una nota Pietro Santi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Savona.

"Stiamo già predisponendo le procedure per l'assegnazione dei lavori, che desideriamo realizzare prima dell'apertura dell'anno scolastico, in modo da limitare eventuali problematiche alla viabilità. Al momento l'area è stata messa in sicurezza utilizzando del bitume a freddo" conclude Santi.