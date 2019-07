Tragedia al porto di Savona, Melis (M5S): "Non è accettabile perdere la vita nello svolgimento delle proprie mansioni"

"Ai famigliari e ai colleghi del marinaio tragicamente deceduto oggi mentre lavorava sulla nave 'Ilektra', esprimiamo la nostra vicinanza. In attesa che la Guardia Costiera e le forze dell'ordine facciano luce sulla dinamica del fatale incidente, richiamiamo nuovamente l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro. Le parti interessate, si attivino per implementare i controlli, affinché vicende come questa occorsa oggi non si ripetano più. Non è accettabile perdere la vita nello svolgimento delle proprie mansioni" dichiara il consigliere regionale del M5S Andrea Melis.