Finalborgo, domenica 21 luglio il secondo appuntamento con #invasionidigitali al Forte San Giovanni

Secondo appuntamento con #invasionidigitali al Forte San Giovanni a Finalborgo. Piccoli “invasori” raccontano la storia e la cultura del Finalese.

Si rinnova domenica 21 luglio 2019 l’appuntamento con le #invasionidigitali in Liguria. L’esperienza di visita sarà condotta in questa occasione da “piccoli invasori” armati sì, ma solo di smartphone e tablet, pronti a raccontare, fotografare e condividere con tutti i partecipanti l’emozione della scoperta del Forte San Giovanni, passando per il centro storico di Finalborgo (SV).

Nel secondo incontro con le Invasioni Digitali, organizzato dall’Associazione culturale “Centro Storico del Finale”, le piccole guide - coinvolte nei giorni scorsi in un laboratorio didattico in collaborazione con l'associazione ASD Magliolo 88 2.0 - hanno acceso la loro creatività creando armature, spade, lance in cartone per vestire gli abiti medievali per raccontare uno dei Borghi più Belli d’Italia. L’Associazione “Centro Storico del Finale” è già impegnata in altre attività per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale e in collaborazione con il Polo Museale della Liguria (MiBAC) ha fortemente desiderato la riapertura del Forte San Giovanni a Finalborgo.

Chi desidera partecipare alla visita guidata gratuita sarà condotto dai “capi invasori” tra le mura del borgo medievale, poi lungo la storica Strada Beretta per giungere al Forte San Giovanni. “Ancora una volta - spiegano Luigi Cipriani e Lucia Muscari Tamaioli dell’Associazione “Centro Storico del Finale” - desideriamo condividere il fascino della storia e della cultura Finalese coinvolgendo anche i più piccoli nel racconto condiviso delle nostre risorse e tradizioni”.

Ogni appuntamento con gli “invasori” si rinnova, spiega l’Ambassador per la Liguria Angela Tanania, perché le Invasioni Digitali sono occasioni uniche per promuovere i luoghi della cultura. Per informazioni su come organizzare una invasione è possibile scrivere a: info@invasionidigitali.it

Per partecipare, invece, sarà necessario registrarsi sul sito invasionidigitali.it (segui le istruzioni su “diventa invasore”), per ogni informazioni sulla visita o su come iscriversi: +39 338 1276580 oppure liguria@invasionidigitali.it

Domenica 21 luglio 2019 il ritrovo per i partecipanti sarà alle ore 16:00 in Piazza di “Porta Testa” a Finalborgo (SV), parcheggio in via Calice. Si raccomanda la puntualità per iniziare il percorso guidato di visita previsto alle ore 16:30.

Si consiglia un abbigliamento e scarpe comode, il dislivello stimato dalla piazza Porta Testa al Forte San Giovanni è circa 70 metri, lunghezza del percorso 930 metri (percorso facile).