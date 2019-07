Savona, l'assessore Zunato: "Con il pacchetto giovani, voucher per master ed alta formazione"

"Col pacchetto giovani messo in campo dalla Regione Liguria, sono previsti voucher fino a 7.800 € per i giovani, non superiori a 35 anni, che vogliano iscriversi a master di primo o secondo livello od a corsi di alta formazione (termine fissato 31 dicembre)". A dirlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona Maria Zunato".

"Il tipo d'intervento attuato dalla Regione ed i corsi assistiti dal beneficio sono funzionali a rendere i nostri giovani maggiormente competitivi sia sul piano accademico/specialistico, sia su quello più propriamente tecnico-professionale - conclude - La Liguria si sta preparando a crescere ed i nostri giovani dovranno essere pronti e protagonisti".