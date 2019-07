Cairo, camion colpisce tre auto: mobilitati vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine (FOTO)

Incidente stradale lungo corso Brigate Partigiane (Sp 29) all'altezza dei vivai Rossi a Cairo Montenotte. L'episodio si è verificato intorno alle ore 19 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, un camion ha colpito tre autovetture (la prima pare all'altezza del bivio per passaggio a livello del casello 6), restando poi in bilico sulla carreggiata. L'autista del mezzo pesante, pare abbia accusato un malore. Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria con tre ambulanze (Croce Bianca di Dego, Croce Bianca di Cairo Montenotte e Croce Bianca di Carcare) e i carabinieri per i rilievi del caso.

Il conducente del camion è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Altre due persone sempre in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Per effettuare le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito forti disagi.