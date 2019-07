Bambini-Top model sfilano a San Giorgio d'Albenga

Cinquanta bambini, tutti in passerella come piccoli "top model". Sarà questa l’iniziativa che venerdì 26 luglio, all’interno della famosissima Sagra del Micchettin di Albenga , farà da sfondo a un evento ormai storico della località ingauna.

Al timone di questa attesissima sfilata, l'insegnante del Campo Solare dell’Istituto San Giorgio, Assunta Pacifico. I piccoli indosseranno abiti della boutique Primizie di Albenga, in un vero e suggestivo spettacolo di colori, stile e anche simpatia. Non è la prima volta che al Micchettin i fanciulli, per una volta, rubano la scena agli adulti.

Ma quest’anno, la sfilata, ha un messaggio particolare: mostrare come l’Istituto San Giorgio, attivo più che mai, riesca non solo a formare in modo estremamente educativo l’infanzia, bensì abbia la possibilità, come in questo caso grazie al Campo Solare, di poter coinvolgere gli alunni in contesti più impegnativi ma sempre leggeri.

Assunta Pacifico ci tiene molto a sottolineare questi aspetti, poiché l’Istituto ha come peculiarità la mission di organizzare eventi formativi per genitori e insegnati di diverso livello. Venerdì 26, dunque, spazio ai bambini, che pur così piccoli riescono a mostrarci di essere delle sagome. Fondamentale questo modo di crescita, visto che sono loro la nostra società del domani.