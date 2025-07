Sordevolo (Biella): un aperitivo gratuito al Museo che racchiude la storia della Passione

In occasione della festa della Madonna del Carmine, domenica 20 luglio, il Museo della Passione di Sordevolo, in via Antonio Petiva, ospita, a partire dalle 11:30, un aperitivo gratuito con degustazione di prodotti tipici locali — tra cui salumi, formaggi e prosecco — che si terrà al termine della Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santa Marta.



L’iniziativa, che si rinnova da oltre quindici anni, è un momento di convivialità e valorizzazione delle eccellenze locali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità: l’evento sarà completamente plastic free e saranno disponibili opzioni gluten free per garantire inclusività alimentare.

L’aperitivo sarà anche l’occasione per visitare il Museo della Passione, custode della memoria storica della celebre rappresentazione della Passione di Sordevolo, da sempre impegnato nel valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso esperienze autentiche che uniscono spiritualità, tradizione e gusto.

In attesa di definire il programma completo, si anticipa che domenica 27 luglio è previsto un secondo appuntamento dedicato alla scoperta del paesaggio e dei sapori biellesi, in collaborazione con La Trappa e con il Museo Archivio Vercellone.

La partecipazione agli eventi è libera e senza prenotazione.



Il museo - La Passione di Sordevolo