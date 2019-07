Biestro, lupi attaccano una capretta in località Monmartino

Lupi sbranano una capretta a Biestro, frazione del Comune di Pallare. La segnalazione arriva da un nostro lettore.

L'episodio si è verificato nel corso della notte in località Monmartino. Secondo quanto riferito, i lupi sarebbero entrati nel recinto situato ai margini dell'abitato, trascinando fuori la capretta.

Secondo un recente studio, nei boschi della Liguria ci sarebbero circa 150 esemplari. Se da una parte contribuisce con molti benefici all'ambiente, guardiano dell'ecosistema e del suo equilibrio, dall'altra però, il lupo tiene con il fiato sospeso allevatori e proprietari di piccoli animali (in alcune Regioni, come il Veneto, sono stati siglati accordi per prevenire le perdite da predazione).

Proprio per fare chiarezza, lo scorso dicembre, la nostra redazione aveva contattato Ivan Borroni, responsabile del gruppo di studio sui grandi carnivori del CAI (Club Alpino Italiano) che ha aderito anche al programma di ricerca internazionale europeo Life Wolfalps (leggi articolo a questo LINK).