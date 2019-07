Pietra, rubava gasolio da un autobus Tpl: arrestato dai carabinieri per furto di carburante

Nel corso della notte una pattuglia della Stazione Carabinieri di Loano è intervenuta a Pietra Ligure poiché al 112 veniva segnalato un furto di carburante ai danni di un autobus dell’azienda mentre era in sosta nel parcheggio pubblico di via Crispi.

I Carabinieri, già impegnati da settimane nei controlli ad ampio raggio, arrestando alcuni autori di reati predatori e contro il patrimonio (6 sono finiti in manette nel solo mese di luglio), sono giunti dopo un minuto dalla chiamata, riuscendo così a bloccare il malvivente, un 28enne albanese, pregiudicato, che stava ancora caricando le taniche colme di gasolio nel bagagliaio della propria autovettura. Dopo aver proceduto al fermo del sospetto, la pattuglia, raggiunta dai colleghi della Sezione Radiomobile di Albenga, hanno poi perquisito il veicolo rinvenendo un manganello di legno a bordo del mezzo.

Il soggetto, dichiarato in arresto per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga dove resterà in attesa di essere sentito stamattina in rito direttissimo presso il Tribunale di Savona. Nel frattempo sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il soggetto si sia reso già responsabile di analoghi furti nella zona.