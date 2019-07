Celle Ligure, furti in abitazione e hotel: 15enne denunciato dai carabinieri

E’ un italiano di 15 anni l’autore dei furti avvenuti a Celle Ligure. I carabinieri della stazione cellese, hanno denunciato per furto aggravato, in abitazione e in esercizi pubblici, un ragazzino di Teramo, già gravato da precedenti di polizia per furto.

Nelle scorse settimane a Celle Ligure sono stati commessi dei furti in alcune abitazioni e dall'interno di esercizi ricettivi. La refurtiva consisteva soprattutto in denaro e apparecchi cellulari.

L’attività investigativa messa in atto dai carabinieri, con la visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza presente in paese e sentito le dichiarazioni delle vittime dei furti, ha permesso l’identificazione del ladro che all'epoca dei fatti risiedeva nella comunità di Celle Ligure “Ancora casa”, ma che sovente si allontanava per andare a rubare.

Grazie alle risultanze investigative dei carabinieri, la Procura dei minori di Genova ha disposto che il minore debba essere rinchiuso in un'altra comunità fuori Regione, in attesa dei vari processi che già lo vedono coinvolto.