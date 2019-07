Sbarco dei saraceni a Laigueglia (FOTO)

Passeggiata assiepata di gente, altrettanto la spiaggia nel tratto Bagni Lido/Torrione per ammirare lo spettacolo che rievoca lo sbarco dei Saraceni sulla spiaggia di Laigueglia nella metà del 1500. I pirati islamici, capitanati da Turghoud Alì, detto Dragut, compirono razzie in tutta l'area del Mediterraneo, in particolar modo in Liguria.

Laigueglia da molti anni rievoca lo sbarco e il relativo respingimento da parte della popolazione che, in un primo momento, succube per l'effetto sorpresa, ne uscì vittoriosa. Dragut era succeduto nelle sue imprese piratesche a Khair al Din detto Barbarossa. Durante un'incursione in Liguria, in acque genovesi, fu preso prigioniero da Andrea Doria che lo mise ai lavori forzati per quattro anni, a remare su una galera. Poi fu liberato, ma continuò ugualmente nelle sue sinistre imprese. Morì a 80 anni, nel 1565, durante un assedio a Malta.

La rievocazione si è svolta in maniera impeccabile, dal punto di vista organizzativo, sicurezza e spettacolo, a differenza dalle altre edizioni, sempre belle, ma più "ruspanti". Molti hanno persino gustato lo spettacolo cenando in spiaggia.

La gente era ordinatamente assiepata sia sulla passeggiata che sulla spiaggia, lo spettacolo pirotecnico stupendo, bello anche quello coreografico. Ha presentato l'attore Mario Mesiano.

La parte artistica era curata dall'Agenzia Eccoci. Il sindaco Roberto Sasso Del Verme,padrone di casa e con il Comune principale organizzatore, era felicissimo dell'ottima riuscita. Attorno a lui le più alte personalità del comprensorio: il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, consiglieri e assessori comunali di Albenga (Mauro Vannucci), per Villanova d'Albenga l'assessore Franco Scrigna ecc.. Tra i pirati si è notato anche l'avvocato Alessandro Chirivì. Vip politici ospiti d'onore: il Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, l'on. Sara Foscolo e il senatore paolo Ripamonti.