Salvatore (M5S): "Apertura elenco regionale degli operatori socio-sanitari. Un percorso virtuoso"

Nasce finalmente l'elenco regionale degli Operatori socio-sanitari. La proposta, nata da un'iniziativa trasversale voluta dalla capogruppo del M5S Alice Salvatore con il presidente e vicepresidente di II Commissione Sanità, "è stata formulata per riconoscere l'importanza della figura dell'OSS, tutelando sia gli operatori sia gli utenti, e allo stesso tempo anche chi si occupa della formazione degli OSS, tutelando la cittadinanza da ogni forma di abusivismo creando un apposito elenco regionale degli operatori socio-sanitari liguri", fa sapere Salvatore.

Che poi aggiunge: "È un percorso giusto e doveroso con doppia finalità: garantire sicurezza a chi da anni lavora senza tutele e a chi ne usufruisce, fornendo garanzie sui percorsi formativi e dunque sulla loro preparazione. Spetta ora a Regione Liguria vigilare sui percorsi formativi che abilitano all'esercizio della professione.

"Auspico inoltre che l’assessore Viale voglia finalmente bandire l’attesissimo concorso per l’assunzione dei nuovi OSS in Liguria, declinandoli per ciascun territorio di competenza delle cinque Asl, così come auspicano anche i comparti relativi".

"Regione Liguria garantisca dunque la presenza di queste figure preziose ed essenziali nel sistema sociosanitario in misura adeguata al fabbisogno effettivo: l'elenco sarà poi uno strumento prezioso per tutelare sia i pazienti sia chi svolge la professione di Operatore socio-sanitari. Siamo soddisfatti di come la nostra iniziativa sia stata accolta e portata a buon fine da tutte le parti: quando la politica lavora per l'interesse del cittadino è sempre una buona politica", conclude Salvatore.