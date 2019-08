Vaccarezza molla Berlusconi: "Sto con Toti. Seguo chi rappresenta i miei valori"

Anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha deciso di schierarsi dalla parte di Giovanni Toti dopo lo "strappo" del governatore ligure con Forza Italia:

"Non ho dubbi sulla mia scelta di oggi come non ne ho avuti sulla scelta che ho fatto anni fa - spiega in una nota ufficiale Vaccarezza - Ho iniziato a fare politica quando portavo ancora i calzoni corti: militavo nelle file della Democrazia Cristiana, poiché ritenevo che quel partito rappresentasse tutti i miei valori e i miei ideali, in quel partito ero libero di esprimere la mia natura, il mio essere, il mio credo. 25 anni fa mi trovai davanti a un bivio: continuare a seguire un partito ormai svuotato di storia, valori e prospettive, o seguire un progetto nuovo, innovativo, che aveva per leader Silvio Berlusconi. Non ebbi nessuna incertezza: scelsi Forza Italia".

"Mai avrei immaginato che a distanza di 5 lustri il vedersi ripetere di una scelta così importante; oggi come allora decido di seguire ciò che rappresenta i miei valori, la mia storia, che mi da la possibilità di lavorare per il mio territorio, seguendo le mie radici. Non è una scelta indolore, sia ben chiaro; ma oggi non è più possibile né immaginabile pensare di fare politica prediligendo la confezione a discapito del contenuto. Sostengo Giovanni Toti in questo percorso che ci porterà non solo alle prossime elezioni regionali, ma a quello che da troppo tempo attendevamo: un cambiamento vero e proprio di questo paese" ha infine concluso il consigliere regionale.