Loano, i gruppi di minoranza: "Esasperati nel vedere la nostra città che muore"

“Non ci siamo presentati alla Conferenza Capigruppo e nemmeno in Commissione. Comunque, abbiamo fatto sentire la nostra voce in Consiglio Comunale ieri sera”.

Le Minoranze unite del Comune di Loano, chiariscono così la propria posizione a seguito del Consiglio Comunale, e precisano:

“Il nostro messaggio è chiaro.

Abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc su tematiche importantissime, che riguardano la gestione degli impianti sportivi, la particolare situazione legata allo Stadio Comunale che sta cadendo su stesso e la pulizia della nostra città.

Abbiamo sollecitato il Sindaco a procedere con la convocazione, avendo da diversi giorni inviato una richiesta chiara e precisa in tal senso, informando anche il Prefetto.

Ma c’è di più.

La Commissione Consiliare propedeutica al Consiglio Comunale è stata convocata irregolarmente, in barba al rispetto del Regolamento del Consiglio Comunale.

Inoltre, da tempo chiediamo che le Commissioni siano convocate nel tardo pomeriggio, ma ciò solitamente non avviene.

Ricordiamo che il Presidente della Commissione, il Sindaco e l’Assessore di riferimento per le pratiche in discussione, dovrebbero avere la piena contezza di quanto si andrà a deliberare, senza necessariamente pretendere il supporto del Personale Comunale, dietro al quale vanno solitamente a trincerarsi.

Che lascino lavorare serenamente il Personale, senza nascondersi dietro agli Uffici, ed evitando di farsi sempre scrivere delle relazione da leggere prontamente in “favore di camera”.

Che si occupino della Città e di renderla pulita come merita.

E di rendere onore alla “Città dello Sport”, con un indirizzo politico chiaro e deciso, coraggioso.

Siamo stufi di silenzi e bisbigli a Corte, dove regna un clima ovattato tra cucitrici e cortigiani con ambizione di potere.

Durante il Consiglio Comunale, il Sindaco si è preso l’impegno di convocare per venerdì 2 agosto, una riunione tra i presidenti di commissione ed i Capo Gruppi ed ovviamente Lui.

Dopo una discussione abbastanza animata, si è forse arrivati ad un accordo, ma aspettiamo a cantar vittoria, visto che da 3 anni le nostre proteste sembrano ascoltate ma poi le promesse fatteci non mantenute.

Inoltre abbiamo rinviato la richiesta di una convocazione urgente, già richiesta settimane fa, per discutere i problemi cronici che affliggono la città.

Ecco il testo della richiesta di convocazione presentata ma non ascoltata:

Assistiamo sgomenti alla rovina della nostra Città.

Che vive di silenzi, dove la cronaca racconta di auto che vanno in fiamme e di locali che prendono fuoco sul mare... lasciando nella stagione estiva scheletri di strutture fatiscenti.

Alle spalle del mare si affaccia un Marino Piemontese che grida vendetta.

A mare la nuova passeggiata di ponente rimane un miraggio.

Loano Città del Sport? Ma siamo seri? Ma dove vogliamo andare?

Il nostro Stadio è allo stato di abbandono. E ci chiediamo se le convenzioni sottoscritte siano state applicate e le penali applicate. E cosa si intende fare per il futuro? Qual è l’indirizzo politico? Il bando per la gestione, già revocato una volta in nome della legalità, perchè non è più stato pubblicato. Cosa sta succedendo?

Vogliamo la verità!

Nel nome della legalità e della trasparenza, nonché della responsabiità politica!

Tutti tacciono, nessuno dà risposte concrete.

E’ profondamente triste quello che sta succedendo. Da irresponsabili.

Crediamo che per il bene collettivo sarebbe necessario Commissariare il Comune di Loano.

Chiediamo con urgenza e ai sensi di Legge la convocazione di un Consiglio Comunale per riferire in merito alle questioni sopra citate e in particolare per la discussione sulla gestione dell’impianto sportivo di calcio".