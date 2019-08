Nell'ambito della festa “Ribote e galüparie” organizzata dalla Pro Loco di Camerana per il 17 e 18 agosto prossimi si terrà la CAMMINATA INAUGURALE del percorso DI ALBERO IN ALBERO. PASSEGGIATA NELL'ARTE.

Una mostra a cielo aperto che accompagna il camminatore in un viaggio nella storia dell'arte europea, alla scoperta di dieci opere di pittori noti che fra il 1400 e il 1900 hanno rappresentato, con diversi stili e tecniche, la natura. In particolare l'albero è di volta in volta sfondo, elemento decorativo o protagonista.

Ciascuna opera è corredata di un'analisi, di alcune informazioni sull'autore e sul contesto, facilmente accessibili col proprio smartphone mediante l'utilizzo di un QR Code. Tutte le informazioni e le didascalie sono disponibili in lingua italiana ed inglese.

Sul cammino sono collocate anche alcune cornici: inquadrano la natura che è arte, invitano a guardare, ascoltare e gustare la natura stessa.

Il percorso, che si snoda su di un anello di 8km, prevede una passeggiata di albero in albero, fra prati, boschi e borgate, alla scoperta di un territorio autentico e vario.

L'anello parte, e ritorna, dal borgo di Villa. È opportunamente segnalato e corredato di traccia. Può essere fruito in autonomia, gratuitamente, in qualunque momento dell'anno. Ampio parcheggio gratuito alla partenza del percorso.

Chi avesse problemi di mobilità può accedere comunque ad alcune tappe con l'auto.

Di albero in albero avrà un sito internet dedicato www.dialberoinalbero.it che sarà presto operativo.

Il progetto è stato realizzato dalla Pro Loco, con la collaborazione del Comune, grazie al lavoro volontario di molti, anche non cameranesi, che credendo nell'idea hanno regalato tempo, competenze e braccia.

La camminata inaugurale si terrà domenica 18 agosto 2019 con partenze, dal borgo di Camerana Villa, a gruppi scaglionati a partire dalle ore 14.00.

La partecipazione è gratuita. Per garantire la migliore organizzazione possibile è richiesta l'iscrizione.

Per informazioni ed iscrizione telefonare, o scrivere, al numero 347 5484487.