Tutto pronto per l'inizio di Miss Acqua Alassio 2019

Sono tutte così belle, giovani, abbronzate che non volgeresti mai lo sguardo da loro se non per ammirare il paesaggio e il mare di Alassio. Sono 25 le nuove aspiranti al titolo Miss Acqua di Alassio 2019 e si presenteranno al concorso domenica sera 18 agosto con inizio show alle ore 21.30, in piazza della Libertà, i giardini della Fontana del Comune.

La sera della vigilia, sabato 17 agosto, le ragazze saranno ospiti in anteprima alla discoteca Le Vele di Alassio, per un primo incontro con i fotografi, per qualche scatto informale, per un piccolo momento di divertimento, di protagonismo di gruppo e un piacevole drink in compagnia del galante Niccolò Fiore, titolare del locale. Ospite atteso nel corso della stessa serata Gianluca Vacchi.

Domenica mattina, puntuali alle ore 9.00, inizio delle prove a cura della nota coreografa Consuelo Benedetti che, insieme al suo gruppo di ballerine, avrà il compito di istruire le nostre 25 bellezze per affrontare passerella e spettacolo.

Nel primo pomeriggio, un piccolo evento in stretta collaborazione con il Centro Essere Yoga e Benessere di Lucia Ragazzi, una sessione fotografica di pratica di yoga. A seguire, le ragazze avranno il privilegio di affidarsi, come delle vere star, alle esperte mani degli staff di Hair Stylist e Make Up Artist, rispettivamente di Gianni di Muro e Q Studio Mame Up di Roberta Piacente.

Alle ore 20.00 è atteso l'arrivo del pubblico partecipante (solo posti previamente riservati e paganti 50 euro a persona con posto al tavolo assegnato) alla squisita cena buffet a cura di Borghi catering che include acque e bevande di Lurisia mentre la pregiata cantina Tosti 1820 di Canelli, con le sue Bollicine riserva Brut, farà tintinnare allegramente i calici, ed offrirà insieme ai baci di Alassio, l'esclusivo cocktail dedicato alla Miss! Per concludere il delizioso aroma di Pasqualini Caffè.

E sarà finalmente il momento, per il Marco Dottore affiancato da Nicole Naggi, Miss uscente 2018, di introdurre le aspiranti Miss alla Giuria presieduta da Luisella Berrino, personaggio emblematico di Alassio, e di orchestrare i momenti di sfilata e spettacolo, con le aziende sponsor partecipanti come Nikon Italia, rappresentata direttamente dai titolari, Aldo e Paola Winkler che sono cresciuti frequentando Alassio con le loro famiglie, qui si sono conosciuti, innamorati e qui si sono sposati, Engel & Volkers, agenzia immobiliare internazionale che operando sul territorio offre proprietà da sogno divulgando Alassio in Tutto il Mondo.

Agatha Bags, che con le sue paillettes interpreta un mondo giovane e scintillante oltre che a presentare abiti sottoveste di seta, Ottica Ottobelli di Alassio, Marta Vitali, creatrice di opere trasferite su teli di pura seta e con disegni Jungle Animalier di Marco Minotti, Maison Etoile con il candore e la morbidezza del cachemire, Severi Gioielli di Alassio con l’alta gioielleria di preziose parures, gioielli Chantecler e quelli del creatore Giovanni Raspini a loro concessi in esclusiva.

La regia video di Massimo Fornasier, quella audio luci di Vibra Service, la voce dell'elegante cantante internazionale Nicole Magolie accompagnata al piano da Gabriele Gentile, ottimo musicista e mago straordinario, i brani selezionati da Enzo Dj, faranno di “Miss Acqua di Alassio 2019” un’edizione da ricordare. Alassio Ergo Sum. Alassio quindi sono : Sono un tuffo tra le onde, sono giochi in riva al mare, sono orme sulla sabbia, sono brezza a fior di pelle , sono sole e sale, sono il profumo di Alassio.