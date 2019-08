"Mentre a Roma scatta il divieto di sedersi sulla scalinata per mancanza di decoro, a Pietra Ligure lasciamo che i visitatori si accampino per terra, in centro, per mangiare pizza nel cartone e bere bottiglie di birra. Le immagini sono di ieri sera, il bivacco si volge davanti alla pizzeria della zona, in pieno centro storico. Dove sono i vigili? Ho fatto fatica a passare con il passeggino".

P.B.