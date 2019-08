Ricercato in tutta la Liguria il killer di Reggio Emilia

E' ricercato da una settimana per l'omicidio di una barista cinese a Reggio Emilia, il 34enne marocchino Hickham Boukssid e le ricerche dal capoluogo emiliano ora si sono spostate in Liguria e soprattutto nei porti di Genova, Savona e Sanremo.

L'uomo potrebbe imbarcarsi su un traghetto in partenza per il Nord Africa o nascondendosi per provare ad arrivare dal confine di Stato alla Francia.

La Procura di Reggio ha autorizzato la diffusione della fotografia del killer latitante, lanciando un appello a chi lo avvistasse di contattare subito le forze dell'ordine.

L'uomo potrebbe trovarsi proprio nella riviera di Ponente per tentare l'ingresso in Francia.