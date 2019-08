Treni, Salvatore (M5S): "Bene per l'iniziativa intrapresa dall'assessore competente, attesa, oltre che doverosa"

La capogruppo regionale Alice Salvatore commenta l'iniziativa intrapresa dall'assessorato ai Trasporti nei confronti di Trenitalia, relativamente ai disservizi dello scorso 16 agosto in Liguria:

"Lieti della doverosa iniziativa oggi intrapresa dall’assessore Berrino, e orgogliosi nell’aver contribuito alla sua presa in carico del problema, di competenza appunto dell’assessorato ai Trasporti. Il nostro ruolo di consiglieri è stato ascoltato. Adesso è l’amministratore delegato di Trenitalia a dover fare il prossimo passo: prima di tutto rispettando il contratto di servizio, garantendo il funzionamento dello stesso; contestualmente è necessario che Trenitalia investa subito in nuove assunzioni di personale per scongiurare che si verifichino ancora disservizi e la cancellazione di treni che mettono in ginocchio Genova, La Spezia, Savona, Imperia e tutti i comuni liguri".