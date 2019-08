E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri Aldo Bettineschi, 64 anni di Ceriale, che aveva fatto perdere le sue tracce da domenica sera.

Sui social era stato lanciato l'allarme e la paura della moglie che essendo probabilmente in uno stato confusionale non avrebbe ritrovato più la via di casa.

Un lieto fine per una vicenda che ha tenuto in apprensione familiari e amici.