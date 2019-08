"Forestazione e recupero di aree agricole abbandonate": una tavola rotonda a Quiliano (VIDEO)

Il sindaco di Quiliano Nicola Isetta si è concentrato sulle idee progettuali all'interno del territorio quilianese in ambito forestale e nel recupero di aree agricole abbandonate: "Per poter far diventare tutto ciò una risorsa vogliamo cogliere questa occasione con chi è esperto, chi ha competenze istituzionali, privati, chi rappresenta le categorie per cercare di trovare soluzioni che diano una possibilità al comune di avere un ruolo importante. Partiremo da un’analisi delle proprietà comunali, trovare soggetti privati che hanno intenzioni a muoversi oltre a capire quali strumenti possiamo utilizzare per sfruttare una risorsa del comune” spiega il primo cittadino.