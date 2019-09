Andora, resta infilzata in un cancello: donna in codice giallo al Santa Corona

Attimi di paura nella mattinata odierna ad Andora dove una donna di 80 anni circa, si è conficcata un cancello in una gamba.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Andora e l'automedica. L'episodio è accaduto in via Vasco de Gama. I pompieri hanno provveduto a tagliare una parte dello spuntone (in ferro) conficcato per libera la donna.

L'anziana (sedata per il forte dolore) è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita.