Attimi di paura nel tardo pomeriggio odierno lungo l'autostrada A6 tra Savona e Altare in direzione Torino per un pullman in avaria. Una nube di fumo è fuoriuscita dal motore del bus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito qualche ripercussione.

I passeggeri (in attesa di un altro bus per proseguire il viaggio) non hanno riportato nessuna conseguenza fisi