50 mila euro alla CRI di Loano: una benefattrice s'informa sui costi delle ambulanze e poi stacca un maxi-assegno

É ancora incredula la Croce Rossa di Loano per quanto avvenuto ieri mattina, quando la Signora Derio, cittadina loanese, si è presentata in sede, "armata" di articoli di giornale riguardanti gli ultimi avvenimenti accaduti al comitato loanese.

Nell'occasione, la donna ha chiesto quanto costasse un'ambulanza, (prezzo che varia tra gli ottantamila e novantamila euro per un mezzo finito e allestito) e si è informata su quanto era stato raccolto fino a quel giorno per poi uscire, andare in banca e vedere quanto potesse donare, lasciando la squadra in servizio un po' sgomenta.