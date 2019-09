Incontro di Liguria Popolare con i sindaci del savonese, Costa: "Continuiamo a crescere"

Un nuovo tour di incontri nel savonese per il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa.

“Ho incontrato alcuni dei sindaci della provincia di Savona, con i quali ho fatto il punto sulle necessità del territorio e dei suoi cittadini – spiega –. Liguria Popolare è una realtà civica che si pone come punto di riferimento per raccogliere le istanze della nostra regione e cercare di rispondere con soluzioni concrete e fattibili”.

Con il consigliere regionale Andrea Costa c’erano Luigi Bussalai consigliere comunale a Savona e consigliere provinciale, Susanna Karunaratne consigliera comunale e responsabile cittadina di Savona Popolare e Matteo Marcenaro responsabile provinciale di Savona Popolare.

Una realtà in crescita che raccoglie sempre più adesioni, tanto che è in fase di pianificazione un evento pubblico proprio nel savonese: “Per poter incontrare i tanti amici che si stanno riconoscendo nella nostra esperienza civica, un contenitore trasversale di idee e progetti per la Liguria”, conclude Costa.