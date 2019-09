Albissola, al MuDA la conferenza su "Ceramica ligure tra XIX e XX secolo: le Fornaci storiche"

La ceramica ligure tra metà Ottocento ed inizio Novecento è l’argomento che verrà trattato sabato 28 settembre alle ore 10,30 presso al “MuDA Biblioteca civica” di Albissola Marina dagli studiosi Carla Bracco, Federico Marzinot e Donatella Ventura. La conferenza costituisce un approfondimento della mostra Ceramiche liguri tra Fine Ottocento e inizio Novecento.

Le Fornaci storiche savonesi ed albisolesi allestita dall’Associazione Lino Berzoini fino al 6 ottobre alla Fornace Alba Docilia di Albissola Marina, curata da Carla Bracco, Monica Bruzzo e Federico Marzinot, con il contributo del Comune di Albissola Marina e di Coop Liguria. Nel corso dell'incontro verrà evocato un periodo di profonda trasformazione del gusto artistico e della richiesta della committenza, una fase di ripresa di motivi classici e contaminazioni ma anche di importanti sperimentazioni che permetteranno l’affermarsi della ceramica artistica e della rinascita della maiolica ad Albisola.

Una fase di evoluzione che sancirà la chiusura di alcune fornaci storiche savonesi e l’affermarsi di importanti manifatture albisolesi, tra cui quella di Nicolò Poggi. Per questo il progetto iniziato ad agosto con l’apertura della mostra “Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini: tradizione ed innovazione in ceramica” si arricchisce di un nuovo tassello ponendo l’attenzione sulla Fornace genovese Sansebastiano e Moreno, sulle Manifatture savonesi Folco, Musso, Ricci e Tambuscio, sulle Fornaci albisolesi Poggi, Piccone e Mazzotti fino ad arrivare alla Revol-Richard Ginori di Vado Ligure. Ma sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo determinante esercitato da alcuni artisti ceramisti che di volta in volta si sono legati a questa o quella manifattura, quali Antonio Brilla, Luigi Quaglino, Giovanni Pardi, Pietro Rabia e Dario Ravano.