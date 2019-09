Croce d'Oro di Albissola Marina, una giornata di super lavoro: "Grazie a tutti i nostri volontari che ogni giorno si adoperano perché tutto questo sia possibile"

Una giornata davvero molto impegnativa per la Croce d'Oro di Albissola Marina. A darne notizia è la stessa pubblica assistenza albissolese con un post su Facebook:

"Anche oggi giornata impegnativa per la nostra Associazione - si legge sul noto social network - Un mezzo impegnato in un Trasferimento presso Ospedale Santa Maria Annunziata, Bagno A Ripoli, Firenze. Un mezzo impegnato in un trasferimento da Alessandria alla clinica San Michele di Albenga. Un mezzo in Assistenza presso lo Stadio Ferraris per la partita Sampdoria Inter. Presso la sede sono garantiti anche i servizi di Ruotine, dialisi e urgenze. Grazie a tutti i nostri volontari che ogni giorno si adoperano perché tutto questo sia possibile. Un enorme grazie a tutte le nostre Consorelle che come noi, ogni giorno fanno enormi sacrifici, per portare ai cittadini quei servizi che solo le nostre Associazioni sanno dare".