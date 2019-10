Nuova frecciata di Renato Giusto contro il sindaco Caprioglio: "Bisogna fare di più, soprattutto sulla ceramica"

"Il sindaco sta tentando di fare di più ma non basta. Bisogna andare avanti, perseguire ancora di più i problemi della ceramica perché effettivamente a Savona, purtroppo, il mercato della ceramica è andato perdendosi".

A margine della presentazione della mostra di Banca Carige sulle foto d’epoca di Savona, il presidente del consiglio comunale Renato Giusto, dopo la critica dello scorso anno al sindaco Ilaria Caprioglio per un'assenza di cura nella cultura della città, quest'oggi è ritornato all'attacco nonostante da più di un anno sia presente l'assessore Doriana Rodino incaricata di quella delega.

"A Palazzo Vacciuoli, ad esempio, c'è un'immagine stupenda dei laggioni del '500, che sono mattonelle savonesi fatte nel '500: io ne posseggo una quindicina e sono affezionato a questa ceramica savonese" continua Giusto.

"Va sensibilizzata di più l'industria ceramologica - conclude il presidente leghista del consiglio - Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle sono le città che una volta esportavano veramente tanta ceramica: era un mercato fiorente, bisogna fare in modo che si ritorni ad avere questa possibilità di industrializzare questo tipo di commercio. Sensibilizzare sempre di più il Museo della Ceramica, fare in modo che il Comune trovi dei soldi per fare delle mostre, per fare delle manifestazioni culturali dove si invitano i liguri e tutti gli italiani a sapere cos'è che si può costruire e fabbricare a Savona".