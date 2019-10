Carcare, accensione anticipata del riscaldamento: firmata l'ordinanza dal sindaco De Vecchi

Accensione anticipata degli impianti termici sul territorio comunale. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

Nella zona E in cui è presente il Comune di Carcare, l'esercizio degli impianti termici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile, con il limite massimo giornaliero di 14 ore.

"Nelle prossime ore è previsto un peggioramento climatico con l'abbassamento delle temperature - si legge sul testo dell'ordinanza - Questo impone la necessità di autorizzare l'accensione anticipata degli impianti termici, per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore, pari alla metà di quelle consentite a pieno regime. L'obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute".